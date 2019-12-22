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ختام مفاوضات "سد النهضة" في العاصمة السودانية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:04 م
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من مفاوضات سد النهضة
من مفاوضات سد النهضة
الفجر
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انتهت مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، مساء اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في حضور وزراء الموارد المائية والري، في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

ودار الاجتماع بين وزير الموارد المائية في مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، والسوداني ياسر عباس محمد، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، والولايات المتحدة، بصفتهم مراقبين للاجتماعات.

وكانت تلك الجولة من المفاوضات، انطلقت يوم أمس السبت؛ لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وجاءت المباحثات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

وعقد الاجتماع الأول في دولة إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، والاجتماع الثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر الحالي، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الحالي في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية من الدول الثلاث، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي.

وأعلن وزير الري السوداني فى المؤتمر الصحفي عقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة، أن الاجتماع الثالث للمباحثات الفنية انتهى إلى تقارب وتوافق في العديد من النقاط والخاصة بقواعد الملء، والتشعيل والتى سيتم استكمالها خلال الاجتما ع القادم بأديس أبابا.

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مفاوضات سد النهضة مفاوضات سد النهضة العاصمة السودانية الخرطوم

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