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التلميذ يهزم الأستاذ.. لامبارد يسقي مورينيو مرارة الخسارة الموجعة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:09 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق نادي تشيلسي الإنجليزي فوزاً غالياً على مضيفه توتنهام هوتسبيرز بثنائية دون رد، في ديربي لندن الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثمانة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على أرضية ملعب توتنهام بشمال لندن.

 

أهداف المباراة

سجل هدفي اللقاء النجم البرازيلي ويليان بورجيس دا سيلفا في الدقيقتين 12 و49 من علامة الجزاء، كما شهدت المباراة طرد الكوري الجنوي سون هيونج مين في الدقيقة 62 بسبب سوء السلوك مع لاعب تشيلسي أنطونيو روديجير.

 

التلميذ يتفوق على الأستاذ

وحملت المباراة الكثير من الخصوصية، حيث يواجه مدرب توتنهام الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو فريقه السابق الذي تولى على أشرافه مرتين، خلال مسيرته التدريبية الطويلة.

 

كما يشرف على تشيلسي نجم الفريق السابق فرانك لامبارد، والذي تدرب تحت قيادة مورينيو، خلال ولايتي البرتغالي مع البلوز.

 

وخلال أحدث المباراة، تفوق لامبارد وكتيبته على فريق توتنهام، رغم أن الأخير كان يمر بفترة تحسن كبيرة على مستوى النتائج، ورغم أن المباراة كانت تقام بملعب توتنهام.

 

ولم يسرق تشيلسي الفوز من توتنهام، حيث على مستوى الأرقام، تفوق البلوز في كل شئ على توتنهام، فكانت نسبة الإستحواذ 56% للبلوز مقابل 44% للسبيرز.

 

وكانت التسديدات 13 تسديدة للضيوف مقابل 5 تسديدات لأصحاب الأرض، وعدد التمريرات 565 تمريرة لكتيبة لامبارد، مقابل 457 لأبناء مورينيو.

 

وبالتالي أظهرت تلك الأرقام تفوق لامبارد على أستاذه جوزيه مورينيو في الملعب، ليتواصل مسلسل إنتقام الفرق التي دربها مورينيو في السابق، بعد أن فاز اليونايتد على توتنهام 2/1 منذ حولي أسبوعين.

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