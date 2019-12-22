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مصرع طالبة أزهرية سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
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لقت طالبة بالصف الثالث الثانوي الازهري مصرعها أثناء قيامها بمحاولة إصلاح سلك الدش أعلى سطح المنزل فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.


تعود بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة ديرمواس بوصول "إسراء. م. ر. م" ١٨ عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوي الازهري، ومقيمة بقرية بني مسالم بمركز ديرمواس " جثة هامدة" ادعاء سقوطها من علو.


وبإنتقال قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز وبسؤال والدتها " سومة. ر. م. ع. م" ٤١ عامًا ربة منزل، ووالدها" محمد. ر. م" ٤١ عامًا، قرروا انها أثناء قيام نجلتهم بمحاولة إصلاح سلك الدش الكائن اعلي سطوح المنزل اختل توازنها مما أدى إلى سقوطها ونفوا وجود شبه جنائية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد الصفتي رئيس المباحث للتحري حول صحة الواقعة.
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