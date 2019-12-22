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ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز تشيلسي على توتنهام {مورينيو}

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
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استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي

وسجل هدفي نادي تشيلسي في مرمى توتنهام ويليان في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء كما شهدت المباراة طرد سون هيونج مين نجم توتنهام في الدقيقة 62 لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي تشيلسي إلى 32 نقطة لتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي توتنهام عند 26 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم كالآتي:

1- ليفربول 49 نقطة
2- ليستر سيتي 39 نقطة
3- مانشستر سيتي 38
4- تشيلسي 32 نقطة
5- شيفيلد يونايتد 28 نقطة
6- ولفرهامبتون 27 نقطة
7- توتنهام 26 نقطة
8- مانشستر يونايتد 25 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
10- بيرنلي 24 نقطة
11- أرسنال 23 نقطة
12- كريستال بالاس 23 نقطة
13- برايتون 20 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- إيفرتون 19 نقطة
16- وست هام يونايتد 19
17- ساوثامبتون 18 نقطة
18- أستون فيلا 15 نقطة
19- نورويتش سيتي 12 نقطة
20- واتفورد 12 نقاط
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سي في تشيلسي

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