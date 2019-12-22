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"النيابة العامة" تعلن الضمانات والكفالات المقررة لصالح الأحداث

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، أنها ترعى الضمانات والكفالات المقررة كافة لصالح الأحداث نظامًا، لافتة إلى أنها تحرص على تنظيم ملف مستقل لكل متهم، حال اشتراك الحدث مع غيره في جريمة ما.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن من بين تلك الضمانات (تنظيم ملف مستقل للأحداث حال اشتراكهم مع غير الأحداث في جريمة ما، وإحالتهم إلى المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، مع إحالة غير الأحداث إلى المحكمة المختصة).

وأضافت النيابة العامة السعودية، عبر "إنفوجراف": إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفًا خاصًا بغير الأحداث، يُحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفًا خاصًا بالأحداث يُحال إلى المحكمة ما لم تكن غير مختصة.

وفي كل الأحوال، يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

النيابة العامة السعودية
هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.

وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة؛ لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية، وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 29 مايو 1989.

وبتاريخ 2 أكتوبر 1993 صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

وبتاريخ 14 سبتمبر 1996 باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.

وبتاريخ 2 فبراير 2015 تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبتاريخ 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ / 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.

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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المملكة السعودية

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