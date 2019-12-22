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مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق العاشر بطنطا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
نجلاء البسيوني
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لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابع العاشر بإحدى العمارات السكنية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مساعد وزير المدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عتمان مدير إدارة البحث الجنائي بورود من نقطة شرطة جامعة طنطا يفيد مصرع شخص مقيم بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا نتيجة سقوطه من الدور العاشر من إحدى العمارات السكنية الجديدة ما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة فارق على إثرها الحياة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض على النيابة لمعرفة سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.
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