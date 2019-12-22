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رفات القديسة تريزا يصل كنيسة مارمرقس الرسول بالعبور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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الرفات
الرفات
ماريان ناجى
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وصل مساء اليوم رفات القديسة تريزا الطفل يسوع إلي كنيسة القديس مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بمدينة العبور لتكون هذه الكنيسة أخر محطاته في زيارات الرعايا المختلفة بمصر وذلك بحضور نيافة الانبا باخوم المعاون البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية والأب باتريك رئيس الرهبنة الكرملية بمصر وراعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعبور والعديد من الراهبات وشعب الكنيسة الذي جاء للتبارك.

تخلل اليوم مارش كشفي استقبالا للرفات والعديد من الترانيم الروحية من كورال الكنيسة وعرض فيلم تسجيلي عن حياة القديسة تريزا والصلوات والكلمات الخاصة بالقديسة تريزا، كما شكر الاب انطونيوس فايز راعي الكنيسة نيافة الانبا باخوم علي حضوره، بالاضافة الي ذلك فقد ترأس نيافة الأنبا باخوم القداس الالهي.

واحتوي القداس الإلهي علي الكلمة الروحية من نيافة الأنبا باخوم والتي دارت حول معني كلمة رفات وهو الذي يتبقي من الشخص،أما الرفات المقدسة هي كل ما يتبقي من الشخص الذي شهدت له الكنيسة بالقداسة، ثم تطرق نيافته الي علاقة الرفات " رفات القديسة تريزا " بحياتنا حيث اهم طلبة يمكن ان نطلبها من القديسة تريزا هو ان تساعدنا ان ننال نعمة تقبل عمل الله في حياتنا كما تقبلته هي، وأختتم نيافته العظة بصلاة إلي الله ليساعدنا جميعا ان نكون قديسين علي مثاله.

وأختتم القداس الإلهي باعطاء البركة الرسولية للحاضرين والقاء الاب باتريك كلمة عن القديسة تريزا تاركا جزءا من الرفات كهدية للتبارك دوما بالكنيسة ثم انتهي اليوم بالتقاط الصور التذكارية وترك الوقت للتبارك من الرفات قبل رجوعه ألي كنيسته "سانت تريز" بشبرا.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة القديس مرقس الرسول رفات القديسة تريزا الكنيسة القبطية العبور

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