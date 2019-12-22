التعديل الوزاري| التجمع: الدولة تعيد بناء مؤسساتها بشكل مختلف





عقب عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع، على التعديل الوزاري الأخير، قائلًا: "نحن أمام دولة تعيد بناء مؤسساتها بشكل يختلف كثيرًا، عما حدث في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاولى".وتابع "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الفترة الرئاسية الأولى شهدت معالجة بعض القصور، في ظل عدم استقلال القرار السيادي للدولة المصرية بصورة مطلقة.ولفت إلى أن الرئيس السيسي الآن أصبح لديه القدرة كاملة، والثقة الشعبية التي تمكنه من محاسبة أي شخص يتولى منصب قيادي لا يقدم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة.