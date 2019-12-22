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عاجل.. برشلونة يحسم موقف نجم الفريق من الرحيل في الشتاء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:06 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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حسم نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد موقف واحد من نجوم الفريق من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رحيل فيدال عن برشلونة

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم فيدال في يناير القادم أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي.

برشلونة يحسم موقف فيدال من الرحيل

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة أخبرت وكيل أعمال فيدال أن اللاعب لن يغادر النادي نهائيا هذا الموسم.

مشاركات أرتورو فيدال مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك أرتورو فيدال في 19 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إسبانيول يوم السبت 4 يناير القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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