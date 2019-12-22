12 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمى العالمى

إستعرضت المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، استيراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي والتي تقوم على ٣ اهداف رئيسية، أولها بناء الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا .





واضافت خلال جلسة "استيراتيجية الدولة للتحول الرقمي" في مؤتمر الاقتصاد الرقمي وآفاق التنمية الذي تنظمه الاهرام الاقتصادي اليوم بحضور دكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ودكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من قيادات البنوك والصناعة ، أنه يتم تدشين مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإداية.





وقالت إنه تم اختيار عدد من المجالات للعمل عليها داخل المركز المزمع إنشاؤها في غضون ٤ اشهر، مجال الصحة والزراعة ومعالجة اللغة العربية والبيئة والموارد الماءية، وذلك بهدف حل مشكلات تلك القطاعات.

واوضحت جلستان رضوان أن استيراتيجية الذكاء الاصطناعي تستهدف تعزيز قوة مصر على المستوى الإقليمي ، مشيرة إلى ضرورة مراعاة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تأثيرها على المجتمعات.





وشددت على أهمية وضع محددات لهذه التقنية العالمية ، مشيرة إلى إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الاشراف علي تنفيذها .





وقالت لابد من تعاون كل جهات الدولة للإشراف على تنفيذ استيراتيجية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن مصر تقدمت بمقترحين بتشكيل فرق عمل الذكاء الاصطناعي بهدف إعداد استيراتيجية موحدة على مستوى الدول العربية والإفريقية .





واكدت مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، أن المقترحين التي تقدمت بهما مصر بهدف وضع إطار موحد يعبر عن احلام وطموحات ومباديء دولنا العربية والإفريقية حتى لا تفرض علينا مباديء ومحددات من الدول الاجنبيه .





كشف هيثم على مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا معلومات، عن حجم الاقتصاد الرقمى العالمى الذى يقدر بنحو 12 تريليون دولار، لافتا الى ان التحول الرقمى من أهم المشروعات فى تاريخ مصر الحديث، وستشهد السنوات القادمة ثمار التحول الرقمى، بفضل كافة المجهودات المبذولة الحالية بدعم القيادة السياسية، وجميع الجهات الحكومية، المتداخلة فى مشروع التحول الرقمى، لأنه مشروع يربط جميع الجهات بعضها ببعض.





وكشف "على" عن استراتيجية وزارة الاتصالات 2020 والتي تستهدف إستحداث آليات وخدمات جديدة وعلى رأسها المرور تحت عنوان "مركباتى" ليضم خدمات تجديد الرخصة او نقل الملكية، أو التأمين وغيره، وقد نجحنا فى تطوير وربط البنية التحتية لنحو 600 مبنى وجهة حكومية ببعض، وايضا تطبيقات جديدة لخدمات" التموين" وخدمات "التوثيق" وايضا" التوكيلات" إذ أن هناك نحو 40٪ من التوكيلات المحلية على مستوى المحافظات، خاصة " بالمحاماة والسيارات"فقط، وسيتم تفعيل هذه التطبيقات خلال 2020، ليتم التعريف بكل عميل، وبكل بياناته بمجرد دخوله على اى تطبيق من هذه التطبيقات، لافتا إلى أن الهدف الأساسي لاستراتيجية الوزارة خلال 2020، هى توفير مزيدا من تقديم الخدمات العميل خاصة المعلوماتية ، وسهولة حصوله على كافة خدماته المعلوماتية دون اضطراره للتحرك من مكان لآخر، ويأتى "منع الفساد" ثانى أولويات الوزارة ،عن طريق التكامل بين كافة الجهات الحكومية، بالفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها دون شبهة فساد.





أما الهدف الثالث الذى تصبوا إليه وزارة الاتصالات هو توفير بنية معلوماتية، صحيحة لمتخذى القرار وعلى سبيل المثال : "الدعم" الذى يمثل إحدى اهم الملفات الاجتماعية، وتتطلب كيفية حصر لمستحقيه وغير مستحقنه، واماكن تواجدهم، لذا نحتاج لكم هائل من المعلومات عن هؤلاء وهؤلاء، من عدة جهات حكومية.





كاشفا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعمل قاعدة او بنية معلوماتية موحدة والتكامل فيما بينها، وقد قمنا بتطبيق ذلك على أرض الواقع بمحافظة بور سعيد.





من ناحيته قال المهندس خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة اتصالات مصر ، أ ن التحول الرقمى هو الامل فى تحقيق القفزة النوعية والتنافسية بين الاقتصاديات العالمية ، وأن الاقتصاد الجديد يعتمد على البعد عن المشروعات التقليدية والمعتادة .





وأضاف حجازى خلال كلمتة التى لألقاها فى جلسه استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى ، أن الاتصالات هى الأساس فى ربط جميع ما يقال عن التحول الرقمى وان الدولة جادة فى التحول الرقمى .





حيث أن العميل الأن أصبح يتحكم فيما يريدة، وهناك دعم قوى من القيادة السياسية وذلك هو الأمل فى تحقيق قفزة نوعية وتنافسية قوية بين الاقتصاديات العالمية .





واشار حجازى إلى أن النقل التشاركى هو نوع من أنواع التحول الرقمى ، حيث ياتى النقل التشاركى من ضمن المهام والخدمات التى تقدمها اتصالات مصر .