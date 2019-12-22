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حسين زين يُهنئ أسامة هيكل بتوليه منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:06 م
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حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن
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تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة لوزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته اليوم، على إسناد حقيبة الوزارة له.


وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان له: "نتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، بما يحقق أهداف الإعلام المصري الأساسية للرسالة الإعلامية، وتدعيمه بكافة الإمكانيات التى\ي تمكنه من مجابهة الإعلام الخارجي والقنوات الإعلامية المأجورة والموجهة".

وشدد "زين" على التنسيق والتواصل المستمر مع الوزير الجديد؛ لتعزيز وتفعيل آليات العمل الإعلامي بالهيئة الوطنية للإعلام.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعالي، اليوم، على عودة وزارة الإعلام من جديد، في التعديلات الوزارية، تحت مُسمى وزارة الدولة لشؤون الإعلام، ويترأسها أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار السابق بالبرلمان.

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