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محتجون بالعراق يقطعون الطرق بالإطارات المشتعلة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قام محتجون عراقيون، مساء الأحد، بقطع الطريق التجاري في البصرة، وقام آخرون يشعلون إطارات السيارات في كربلاء.


وقطع المحتجون بالعراق الطرق بالإطارات المشتعلة.


وتظاهر المئات من المحتجين في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي العراق اليوم السبت، رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية.

وقطع المئات من المحتجين في محافظة الديوانية، الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد بحرق الإطارات ووضع الحواجز.


وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.


ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.


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