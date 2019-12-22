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تعرف على موعد طرح أغنية أحمد سعد الجديدة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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احمد سعد
احمد سعد
هبة أحمد
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روج الفنان أحمد سعد، لأغنيته الجديدة المقرر طرحها في بداية شهر يناير القادم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "سعد"، صورة البوستر الخاص بالأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "مامي كوسا، 01.01.2020".

والأغنية يتعاون فيها مع الموزع حسن الشافعي، ومغني المهرجانات إسلام كنكا، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج أحمد القيعي.

والجدير بالذكر أنَّ أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية جديدة، حملت اسم "اللي كانت حبيبتي"، عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو.
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