Advertisements
Advertisements
Advertisements

المنيا يفوز على طهطا في الوقت بدل الضائع بالقسم الثاني

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:03 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
سالم خليل
Advertisements
حقق فريق كرة القدم بنادي المنيا فوزا غاليا مساء الاحد على فريق طهطا، بالجولة ال10 للقسم الثاني، عقب إحراز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة سيطرة من لاعبي المنيا على الشوط الأول، وتمكنوا من الحصول على ركلة جزاء، أحرزها اللاعب محمد سمارة في الدقيقة 32 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم المنيا.

وفي بداية الشوط الثاني حصل لاعبو ديروط على ركلة جزاء، سجلها اللاعب محمد عبدالقادر في الدقيقة 4 ، ليواصل فريق المنيا ضغطه ويسجل عمرو عثمان هدفا غاليا في الدقيقة 93 ويخطف الفوز، ويرتفع رصيده الى 14 نقطة.

وخاض فريق المنيا المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد حسانين، أحمد رضا، حازم مصطفى، أيمن ناصر، أحمد رجب،
محمد شديد، محمد عبدالمحسن، سايكو، أحمد عصام، محمد سمارة، شعبان عبدالحميد، كما شارك من البدلاء كل من عمرو عثمان، كامل احمد، و حسام حسن.

حضر المباراة رئيس نادي المنيا المحاسب عاطف عبدالجابر، والمستشار احمد عمر نائب رئيس مجلس الادارة، والعميد محمود السبيعي، أمين الصندوق، وخالد فايز عضو مجلس الادارة لمؤازرة الفريق.
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 22 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 23 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ أقل من ساعتين

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

07:01 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status