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محمد المرسي يُهنئ أسامة هيكل بتوليه حقيبة الإعلام

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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الدكتور محمد المرسي
الدكتور محمد المرسي
ميسون أبو الحسن
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هنأ الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، البرلماني السابق أسامة هيكل، بتوليه حقيبة الإعلام بالتعديلات الوزارية الجديدة.


وقال المرسي: "نتمنى له التوفيق، خاصة في ظل ملف ملئ بالمسؤوليات والأزمات التي تحتاج إلى حلول عاجلة وجذرية".


وطالب "المرسي" من وزير الدولة لشؤون تلإعلام الجديد، ببذل الجهد من أجل القضاء على فوضى المشهد، والتنسيق بين الهيئات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لضبط الصورة الإعلامية، وذلك في ضوء صلاحياته الجديدة.


ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعالي، اليوم، على عودة وزارة الإعلام من جديد، في التعديلات الوزارية، تحت مُسمى وزارة الدولة لشؤون الإعلام، ويترأسها أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار السابق بالبرلمان.

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