خبير اقتصادي عن تسديد مصر لديونها: "متأخرناش ولا يوم"



وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الجاري مناقشته سيحل كثير من المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، والاستثمار بصفة عامة، والمواطنين الذين يسددون ضرائب.



ونوه بأن سعر الفائدة سيشهد أكثر من تخفيض حتى 30 يونيو القادم، مطالبا أن يكون طرح جديد من القطاع المصرفي للفئة التي تعتمد على فائدة البنوك، ويكون جاذب لهم.



وأضاف، "بلاش نفرح لما الدولار ينزل، ولا نزعل لما يزيد"، منوها بأن انخفاض الدولار يعني أن الأجانب لا يجدون أذونات خزانة في مصر، موضحا أن أكبر مكسب حدث بعد انخفاض الدولار هو أن السوق أصبح حر، متوقعا تثبيت سعر الوقود في المراجعة التي تجرى كل 3 شهور.



وأكد أن مصر تسدد ديونها بانتظام، معقبا: "متأخرناش ولا يوم، وسددنا جزء كبير من الديون التي يجب أن تسدد هذا العام".

قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص سيكون محرك الاقتصاد في 2020، مشددا على أهمية التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعمه، وظهر ذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات.