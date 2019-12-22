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إثيوبيا تعتقل 15 شخصا متورطين في حرق مساجد بأمهرة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اعتقلت السطات الإثيوبية بإقليم أمهرة، اليوم الأحد، 15 شخصا للاشتباه في تورطهم في قيادة أحداث حرق 4 مساجد في بمنطقة "موتا" بالإقليم، شمالي البلاد. 

وقال أيلنا تسفايو، المفتش العام لشرطة منطقة شرق قوجام بإقليم أمهرة شمال البلاد، أن شرطة الإقليم اعتقلت 15 شخصا يشتبه في قيامهم بقيادة أحداث حرق أربعة مساجد بمنطقة موتا".

وأوضح المسؤول في تصريحات لوسائل الإعلام بالإقليم، الأحد، أن الشرطة تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية المحلية والسكان والشباب وزعماء القبائل والأعيان لتحقيق الاستقرار واستعادة السلام في المناطق التي شهدت حرق أربعة مساجد وكنيسة.

وأكد أن الشرطة ستواصل جهودها حتى تتم استعادة السلام الدائم بالمنطقة التي شهدت تلك الهجمات.

ومن جانبها، أدانت رئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، الأحد، الهجمات التي استهدفت مؤخرا عددا من المساجد بمنطقة "موتا" بإقليم أمهرة.

 وقالت زودي، خلال كلمة لها بمدينة سمارا حاضرة إقليم عفار شرق البلاد: "ندين ونستنكر أي عمل يستهدف الإثيوبيين في دينهم وعرقهم"، ودعت الجميع إلى المحافظة على أمن واستقرار البلاد.

والسبت، أدان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا عددا من المساجد في منطقة "موتا" بإقليم أمهرة شمال البلاد.

وقال، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" وحسابه في "تويتر"، أنّ "المتطرفين الذين يقفون خلف هذه الهجمات لن ينجحوا في محاولاتهم الرامية لإشعال فتنة بالبلاد".

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الكلمات المفتاحية

مساجد حرق اعتقال اثيوبيا أمهرة

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