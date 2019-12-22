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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستأنف الدوري المصري الممتاز مبارياته غداً الأثنين 23 ديسمبر بمباراتين في غاية القوة والإثارة، لحساب الأسبوع العاشر.


وفي المباراة الاولى، يستضيف نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، شقيقه نادي الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وذلك بملعب المقاولون بالجبل الأخضر.


ويسعى أبناء عماد النحاس للفوز، أملاً في إستكمال المسيرة الرائعة للفريق، وبقائه ضمن فرق الصدارة، بينما على المقابل يطمح الدراويش بقيادة المدرب أدهم السلحدار في تصحيح المسار عقب الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء.


وتشهد ثاني المواجهات مباراة من العيار الثقيل، بين النادي الأهلي صاحب الصدارة، مع نادي الإتحاد السكندري صاحب المركز الثاني، والذي يقدم نتائج ولا أروع، رفقة مدربه طلعت يوسف.


بينما ستكون المباراة إختباراً قوياً للمدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، الذي يسعى لإستكمال سلسلة الإنتصارات المتتالية وتعزيز صدارة الفريق، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.


ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والأتحاد

1- الأهلي 21 نقطة

2- الإتحاد السكندري 20 نقطة

3- المقاولون العرب 19 نقطة

4- الزمالك 14 نقطة

5- سموحة 14 نقطة.

6- الإنتاج الحربي 14 نقطة

7- بيراميدز 13 نقطة

8- إنبي 13 نقطة

9- الإسماعيلي 13 نقطة.

10- حرس الحدود 10 نقاط

11- الجونة 10 نقاط

12- طنطا 9 نقاط

13- المصري 8 نقاط

14- مصر المقاصة 8 نقاط.

15- طلائع الجيش 7 نقاط.

16- نادي مصر 7 نقاط.

17- وادي دجلة 6 نقاط.

18- أسوان 5 نقاط.

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