الرئيس الجزائري الجديد يقرر تشكيل وزارة جديدة للمؤسسات الناشئة والمصغرة





قرر الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، إنشاء وزارة جديدة، وذلك من ضمن أولى قراراته، التي تم اتخاذها بعد توليه منصب الرئاسة رسمياً.





وذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن الوزارة الجديدة، التي تم استحداثها خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.





وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "أعلن الرئيس الجزائري تبون، استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للجزائر، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال افتتاح الطبعة الـ28 لمعرض الإنتاج الوطني".





وقال عبد المجيد تبون: "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى المدن الكبرى للبلاد، التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة"، حسب ما لفتت "واج" .





كما يذكر أن تبون أطلق وعودا، خلال حملته الانتخابية، وخلال خطاب تنصيبه، بأن يولي اهتماما كبيرا بالجانب الاقتصادي.





وأعلن المجلس الدستوري الجزائري، يوم 16 ديسمبر، فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة الجزائرية.





هذا وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13% في عملية الاقتراع، يوم الخميس الماضي، حسب ما أعلن المجلس الدستوري للنتائج النهائية.

وبحسب الدستور الجزائري "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".

ويأتي عبد المجيد تبون، خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 أبريل بعد أن قضى 20 عاما في الحكم، وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

ويبدأ الرئيس الجديد تبون، ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي، الذي رفض عرض الحوار وكذلك نتائج الانتخابات، وحتى مبدأ تنظيمها من قبل نظام يحكم البلاد منذ الاستقلال في العام 1962، ويطالب برحيله.



