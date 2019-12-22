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وزارة المالية تطرح أذون خزانة بمتوسط عائد 15%

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:36 م
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وزارة المالية
وزارة المالية
الفجر الاقتصادي
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قالت وزارة المالية من خلال موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة المالية، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 15.19%، فيما بلغ أعلى عائد 15.225%، وسجل أقل عائد 15%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.785%، في حين سجل أعلى عائد 14.841%، وأقل عائد 14.52%.
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