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رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة "تسد النفس"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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رامي جمال
رامي جمال
هبة أحمد
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روج الفنان رامي جمال، لأغنيته الجديدة "تسد النفس"، المقرر طرحها في ألبومه القادم، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب رامي منشورًا، أعلن من خلاله عن مقطع من الأغنية: "مفيش جواكي ناس غيرك تحبيهم بتنسي الكل مش فاكره الا روحك بس زي الدنيا من بره تبان حلوه ومن جواها ١٠٠ حاجه تسد النفس".

وتابع رامي قائلاً: "تسد النفس كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم"، وانهالت عليه التعليقات معربين من خلالها عن اعجابهم الشديد بتلك الكلمات،ومتسائلين عن موعد نزول الألبوم.

ويتعاون رامي في ألبومه الجديد مع العديد من الشعراء منهم: تامر حسين،محمد أبو نعمة، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، محمد عاطف، رقية عبد العزيز، جمال الخولي،أحمد تبارك، شادي نور، مصطفى حسن، أحمد عرفان، طارق فيصل.

أما الملحنين فهم: مدين، محمد أنيس، غريب،ياسر نور، بلال سرور، شريف بدر.

أما الموزعين فهم: توما، كريم عبد الوهاب،سام عبد المنعم، أحمد ابراهيم، تميم، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد المغربي، سامر.
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