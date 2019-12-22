Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:32 م
Advertisements
الاتحاد نظيره الفتح
الاتحاد نظيره الفتح
أمل الحلفاوي
Advertisements
تعود عجلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين للدوران مرة أخرى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

تبدأ المنافسات يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر، عندما يلاقي الرائد نظيره العدالة، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ثم يستضيف الحزم نظيره الهلال، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الرس.

وتتوالى المنافسات يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، عندما يواجه الوحدة نظيره الفيصلي، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز.

وتختتم فعاليات الجولة 13 يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، في بداية اليوم سيواجه الفيحاء نظيره النصر، عند الساعة الثانية والثلث بتوقيت مصر، والثالثة والثلث بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب مدينة المجمعة.

ويستضيف أبها نظيره ضمك، عند الساعة الثالثة إلا ثلث بتوقيت مصر، والرابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ويحل التعاون ضيفاً على نظيره الاتفاق، عند الساعة الـ4:35 بتوقيت مصر، والـ5:35 بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويقابل الشباب منافسه الأهلي، عند الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

بينما يلاقي الاتحاد نظيره الفتح ، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري السعودي اليوم الاتحاد نظيره الفتح

أخبار تهمك

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ ساعة و 20 دقيقة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ يوم

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ أقل من ساعتين

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر سبتمبر

مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر سبتمبر

مواعيد مباريات الاتحاد السعودي في شهر سبتمبر

مواعيد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر أكتوبر.. كلاسيكو منتظر وقمة نارية

رسميا.. نقل ملعب مباراتي الشباب أمام الاتفاق والوحدة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

07:01 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status