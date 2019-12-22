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وسط استقبال حاشد...ليفربول يصل إلى لندن حاملًا لقب مونديال الأندية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:24 م
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ليفربول
ليفربول
محمد الصو
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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلى العاصمة البريطانية لندن، قادمة من قطر عقب الحصول على بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد مطار الاستقبال وجود حشد جماهيري كبير، احتفالًا بتتويج الريدز باللقب المونديالي لأول مرة في تاريخه، والجمع بالثلاثية بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الاوروبي.

وكان ليفربول توك باللقب عقب الفوز على فلامينجو البرازيلي، بهدف دون رد أحرزه البرازيلي فيرمينيو، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، بعد أدائه الرائع في البطولة ، وقيادته فريقه للفوز بمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخهم.

ويستعد ليفربول لاستئناف باقي مباريات البريميرليج، حيث ينتظره مواجهة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل بقمة الجولة التاسعة عشر، من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ليفربول ضد فلامنجو ليفربول تنظيم كأس العالم للأندية

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