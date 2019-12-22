وزير الزراعة الجديد يكشف توصية "السيسي" له



وأشار "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الزراعة قطاع مؤثر في الاقتصاد المصري حيث سيعملون على الوصول إلى حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه الزراعة في مصر.



وأضاف وزير الزراعة، أنهم سيعملون على استكمال مسيرة العمل وتحقيق نجاحات كبيرة في القطاع ككل من أمن غذائي، وزيادة الصادرات، وزيادة حجم الثروة الحيوانية، معقبا: "سنحل كل مشكلات قطاع الزراعة بشكل هادىء".



قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت الاهتمام بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن ورفع كفاءتها للفلاح والمواطن المصري.