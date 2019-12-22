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محمد فؤاد يروج لحفله المقبلة في جراند نايل تاور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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محمد فؤاد
محمد فؤاد
هبة أحمد
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روج الفنان محمد فؤاد، لحفله القادم المقرر إقامته ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "فؤاد"، مقطع فيديو جديد له، قال فيه: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ليلة رأس السنة، في جراند نايل تاور، هستانكوا، 2020 سنة بيضة وجميلة على الجميع إن شاء الله".

وفي سياق آخر، يعرض ل"فؤاد" حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل "الضاهر"، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف،عمر حسن يوسف، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، فريال يوسف، إنجي شرف، رغدة، صبري عبد المنعم، أميرة هاني، أحمد منير ، علاء زينهم ، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، دارين حداد.
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