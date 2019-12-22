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"المركزى" يرفع الحد الأقصى لقروض التجزئة بالبنوك
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:35 م
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الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، عن رفع الحد الأقصي لنسبة إجمالي أقساط القروض الإستهلاكية " قروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات"، ليصبج 50% من مجموع الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35% مع الإبقاء على الحد الأقصي لقروض الإسكان الشخصي عن مستوي 40% من مجموع الدخل الشهري.
وأشار البنك أن تعديل النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية ، مشيرا الى نه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.
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