"المركزى" يرفع الحد الأقصى لقروض التجزئة بالبنوك

أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، عن رفع الحد الأقصي لنسبة إجمالي أقساط القروض الإستهلاكية " قروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات"، ليصبج 50% من مجموع الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35% مع الإبقاء على الحد الأقصي لقروض الإسكان الشخصي عن مستوي 40% من مجموع الدخل الشهري.





وأشار البنك أن تعديل النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية ، مشيرا الى نه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.



