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"المركزى" يرفع الحد الأقصى لقروض التجزئة بالبنوك

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:35 م
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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، عن رفع الحد الأقصي لنسبة إجمالي أقساط القروض الإستهلاكية " قروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات"، ليصبج 50% من مجموع الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35% مع الإبقاء على الحد الأقصي لقروض الإسكان الشخصي عن مستوي 40% من مجموع الدخل الشهري.

وأشار البنك أن تعديل النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية ، مشيرا الى نه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر. 

المركزى يرفع الحد الأقصى لقروض التجزئة بالبنوك
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الكلمات المفتاحية

قروض السيارات بطاقات الائتمان القروض العقارية القروض الشخصية القروض الاستهلاكية البنك المركزي

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