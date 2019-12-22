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جماهير أرسنال تتلقى نبأ سار بخصوص أوزيل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:36 م
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أوزيل
أوزيل
حسام مجدي
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تلقى نادي أرسنال الإنجليزي وجماهير النادي اليوم الأحد 22 ديسمبر نبأ سار بشأن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط الفريق.

أوزيل يعود إلى مران أرسنال

وشهدت تدريبات نادي أرسنال الجماعية اليوم عودة مسعود أورزيل مرة أخرى عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان اوزيل يعاني من مشكلة في القدم تسببت في غيابه عن مواجهة أرسنال وإيفرتون أمس السبت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدى مسعود أوزيل اليوم بعض التدريبات البدنية خلال مران أرسنال الجماعي كما تم رصده وهو يقوم ببعض التدريبات بالكرة.

يذكره أن مباراة أرسنال وإيفرتون أمس قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاركات مسعود اوزيل مع أرسنال هذا الموسم

وقد شارك مسعود أوزيل في 15 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم 3 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي بورنموث الإنجليزي يوم الخميس القادم 26 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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