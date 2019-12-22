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مباشر السوبر الإيطالي.. مشاهد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KSA SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو
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‏أعلن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق لاتسيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في المملكة العربية السعودية في إطار منافسات دور النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزني.
خط الدفاع : دي تشيليو - ديميرال - بونوتشي - أ.ساندرو.
خط الوسط : بينتانكور - بيانيتش - ماتويدي - ديبالا.
خط الهجوم : جونزالو هيجواين - كريستيانو رونالدو.

وكان فريق يوفنتوس قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق سامبدوريا بالجولة الماضية من الكالتشيو بنتيحة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث أحرز كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ثنائية السيدة العجوز في اللقاء.
ويحتل اليوفي صدارة ترتيب الكالتشيو الإيطالي برصيد 42 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة فقط مع فريق إنتر ميلان الذي يملك نفس العدد من النقاط، حيث حقق الفوز بالأمس على حساب فريق جنوى برباعية في المباراة التي أقيمت على ملعب السان سيرو.


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