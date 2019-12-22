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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE Ronaldo

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:27 م
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بوابة الفجر
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معرفة موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الايطالي
القنوات : السعودية الرياضية 1
المعلق : فارس عوض وعبد الله الحربي
الساعة : 6:45 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:45 مساء بتوقيت السعودية


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