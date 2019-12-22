"حساب المواطن" يوضح طبيعة العلاقة بينه وبين عدد من برامج الرعاية الاجتماعية





كشف برنامج "حساب المواطن"، مساء اليوم الأحد، عن طبيعة العلاقة بينه وبين عدد من برامج الرعاية الاجتماعية، مثل "ساند"، و"الضمان الاجتماعي".





ورد "حساب المواطن"، في معرض على سؤال لإحدى المطلَّقات حديثًا، بشأن تسجيلها مستقلةً، وقال: إنه "منفصل عن برنامج الضمان الاجتماعي، وإذا كان العمر بين 18 إلى 24 عامًا، ولا يوجد تابعون، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، من خلال صك الملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة الكهرباء باسم مقدم الطلب".





كما أكد حساب المواطن، على أنه "إذا لم تتوافر تلك المستندات، يتم إضافة مقدمة الطلب تابعةً لرب الأسرة".





وأوضح "حساب المواطن"، في شأن تأثيره بمخصص "ساند"، أن "البرنامجين منفصلان، ولا يؤثر أي منهما في الآخر"، لكن سيتم احتساب "ساند" من الدخل، ولا بد من الإفصاح عنه عند التسجيل في حساب المواطن.





كما يُشار إلى أن "حساب المواطن" أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم عن شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، بإجمالي 12.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال؛ منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.





ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد إقامة دائمة داخل المملكة، وألا تتعدى إقامته في الخارج 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.





كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، بشرط أن تتوافق البيانات المُفصَح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



