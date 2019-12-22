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تشريح جثة فتاة عُثر عليها مقتولة داخل أحد مبيتات سوسة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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كشف مصدر طبي بالمستشفى الجامعي، أنه تم تشريح جثة الفتاة التي تم العثور عليها ظهر أمس بأحد المبيتات الخاصة بجهة بوخزر من ولاية سوسة.

و وأضاف المصدر، في تصريح لإذاعة موزاييك،  أن سبب الوفاة الحقيقية لا يعود إلى إصابة الفتاة العشرينية بمرض السرطان و إنما جراء تسرب كمية من الغاز إلى غرفتها مما تسبب في إختناقها.

و كانت مصادر أكدت أنه تم العثور على ملفها الطبي الذي  يتضمن وثائقا و صورا تؤكد انها تعاني من مرض السرطان.

من جانبه، أكّد سمير الحاج نصر معتمد بوفيشة مسقط رأس المتوفية، لموزاييك أنّ عائلتها علمت بخبر الوفاة متأخرا.
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