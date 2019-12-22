تشريح جثة فتاة عُثر عليها مقتولة داخل أحد مبيتات سوسة

كشف مصدر طبي بالمستشفى الجامعي، أنه تم تشريح جثة الفتاة التي تم العثور عليها ظهر أمس بأحد المبيتات الخاصة بجهة بوخزر من ولاية سوسة.





و وأضاف المصدر، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن سبب الوفاة الحقيقية لا يعود إلى إصابة الفتاة العشرينية بمرض السرطان و إنما جراء تسرب كمية من الغاز إلى غرفتها مما تسبب في إختناقها.





و كانت مصادر أكدت أنه تم العثور على ملفها الطبي الذي يتضمن وثائقا و صورا تؤكد انها تعاني من مرض السرطان.



