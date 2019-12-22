Advertisements
تشريح جثة فتاة عُثر عليها مقتولة داخل أحد مبيتات سوسة
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:24 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
كشف مصدر طبي بالمستشفى الجامعي، أنه تم تشريح جثة الفتاة التي تم العثور عليها ظهر أمس بأحد المبيتات الخاصة بجهة بوخزر من ولاية سوسة.
و وأضاف المصدر، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن سبب الوفاة الحقيقية لا يعود إلى إصابة الفتاة العشرينية بمرض السرطان و إنما جراء تسرب كمية من الغاز إلى غرفتها مما تسبب في إختناقها.
و كانت مصادر أكدت أنه تم العثور على ملفها الطبي الذي يتضمن وثائقا و صورا تؤكد انها تعاني من مرض السرطان.
من جانبه، أكّد سمير الحاج نصر معتمد بوفيشة مسقط رأس المتوفية، لموزاييك أنّ عائلتها علمت بخبر الوفاة متأخرا.
Advertisements