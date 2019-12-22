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يلا لايف premier league مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر (تغطية حية) Where to watch رابط مباراة توتنهام

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي توتنهام هوتسبير اليوم الأحد 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر KORA STAR من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي تشيلسي KORA STAR ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب توتنهام هوتسبير.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي
وستذاع مباراة نادي تشيلسي KORA LIVE ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عصام الشوالي.
بث مباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل نادي تشيلسي KORA ONLINE المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في الدوري.
بينما يتواجد نادي توتنهام YALLA SHOOT في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 17 لقاء خاضه الفريق حتى الآن في الدوري.


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