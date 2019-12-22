تعرف على قرارات "قلب تونس" بشأن التشكيل الحكومي الجديد

عقد حزب قلب تونس، اليوم الأحد، ندوة صحفية لإعلان عن عديد القرارات التي تم اتخادها بعد التداول حول الأوضاع العامّة التي تمرّ بها البلاد، ومشاورات تشكيل الحكومة.





ونبه الحزب من خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة ممّا زاد في تأزيم الأوضاع وتدنّي منسوب ثقة المواطنين ودرجة تفاؤلهم، محملا حركة النهضة مسؤولياتها الدستورية والسياسيّة ودعوتها للإسراع في تشكيل الحكومة.





وذكّر حزب قلب تونس بموقفه السياسي، والدّاعي إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وتحييد وزارات السيادة، مؤكدا عدم ترشيح أيّ من قياداته السياسيّة أو نوّابه لأيّ مسؤولية في الحكومة القادمة وعدم منح ثقته لأية حكومة قائمة على المحاصصة الحزبيّة تعيد إنتاج منظومة الفشل وتلتفّ على إرادة النّاخبين.





هذا ونبه الحزب إلى خطورة الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية وحالة الفراغ المؤسساتيّة التي تمرّ بها البلاد والمخاطر التي يمكن أن تنجرّ عنها، داعيا كلّ الأطراف السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة وكلّ الفاعلين السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنيّة وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن والشعب بعيدا عن منطق المزايدات والمناورات .



