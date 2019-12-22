سفارة المملكة بأستراليا تحذر المواطنين من تطورات الحرائق





دعت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا، مساء اليوم الأحد، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية؛ بسبب لتطورات الحرائق التي من الممكن أن تشكل خطراً في بعض الولايات الأسترالية.





وقالت شفارة المملكة بأستراليا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": نظرًا لتطورات الحرائق التي قد تشكل خطرًا في بعض الولايات الاسترالية، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية".





ولفتت السفارة السعودية، إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل مع غرفة الطوارئ بالسفارة والقنصلية في سيدني، على الأرقام التالية: 0473999119،0432257277.





و رفعت قوات الحماية المدينة الأسترالية حالة الطوارئ في البلاد، في وقت سابق من اليوم، بعد احتدام حرائق الغابات المنتشرة في العديد من المناطق على أطراف ولاية نيو ساوث ويلز، ووصول بعد الحرائق لأطراف مدينة سيدني وأصابه العديد من رجال الإطفاء.





وقررت السلطات الأسترالية، غلق العديد من المنافذ والطرق الرئيسية لحماية المسافرين من تلك الحرائق، التي تنتشر بشكل كبير بسبب سرعة الرياح القوية، التي تعيشها استراليا حاليا بسبب المناخ، وفقاً للتقارير التي تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام الأسترالية .





وأبرز تقرير صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن السلطات قررت رفع حالة التأهب القصوى، بعد العثور على جثة أحد المواطنين داخل الحرائق، ووصول درجة حرارة المناطق المحيطة بالحرائق لـ 40 درجة مئوية بسبب سرعة الرياح.





ونقلت الصحيفة تصريح رئيس الخدمة المدنية في ولاية نيو ساوث ويلز، قائلًا: إن "الظروف المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وفرت أجواء حرائق كارثية".





وأضاف: مع حلول المساء، وصلت 6 حرائق في الولاية إلى مستوى الطوارئ، منها حريقان حول سيدني، ونسبة الحرائق امتدت لأكثر من 140 كيلومترًا غربي سيدني؛ حيث احترق عدد من المنازل، وتم إصابة 23 رجل إطفاء جراء عملهم في إخماد تلك الحرائق.





وفي تصريح لمكتب الأرصاد الجوية في ولاية نيو ساوث ويلز، أكد على أن الفترة القادمة لن تشهد هطول أمطار على تلك المناطق، والتي ستستمر لمدة شهرين.



