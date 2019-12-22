تابعونا لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الان (تغطية مباشرة) "0-0" LIVE

شاهد بث مباشر كورة لايف (ديربي لندن) بدون تقطيع على YALLASHOOT، حيث يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.

مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير COOL KORA:

تابع بث مباشر KORA STAR لمباريات الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وتوتنهام اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 7:30 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، 8:30 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، 4:30 مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش.

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير KORA STAR:

- تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : توموري - ازبيلكوتا - زوما - روديجير - الونسو.

خط الوسط : كانتي - مونت - ويليان - كوفاسيتش.

خط الهجوم : تامي ابراهام

- تشكيل توتنهام

حراسة المرمى : جازينيكا.

خط الدفاع : اورييه - ألدرفاليد - سانشيز - فيرتونخين.

خط الوسط : سيسوكو - داير - سون - ديلي آلي - لوكاس مورا.

خط الهجوم : هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام COOL KORA:

تذاع مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم الأحد في الجولة 18 من الدوري الانجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس HD الناقل الرسمي لمباريات الدوري الانجليزي والدوريات العالمية، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق عصام الشوالي، كما يمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا الفجر الرياضي علي رابط YOUTUBE بجودة فائقة وبدون تقطيع.



