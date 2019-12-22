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الجزائر: الإفراج عن الممثل التلفزيوني عبد القادر جريو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:10 م
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عبد القادر جريو
عبد القادر جريو
وكالات
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أمر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، بالإفراج عن الممثل التلفزيوني عبد القادر جريو، بعدما جرى اعتقاله، الجمعة، في بلدة تليلات بولاية وهران غرب الجزائر.



ومثل جريو، بطل مسلسل " أولاد الحلال" الذي لقي رواجا كبيرا في رمضان الماضي، اليوم أمام محكمة وادي تليلات، حيث أمر قاضي الجلسة بإطلاق سراحه.



كانت قوة من جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، اعتقلت جريو أول أمس على خلفية مشاركته في التظاهرة الأسبوعية للحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الجذري في الجزائر.

وجذب الممثل الجزائري عبدالقادر جريو الأنظار إليه بسبب أدائه البارع لشخصية "مرزاق" في مسلسل "أولاد الحلال" الذي حقق نجاحا كبيرا وحظي بمتابعة غير مسبوقة من الجمهور الجزائري خلال رمضان الماضي.
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عبد القادر جريو الممثل الجزائر الافراج

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