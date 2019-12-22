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عرض خرافي.. تحرك ناري من تشيلسي لضم سانشو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:02 م
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سانشو
سانشو
الفجر الرياضي
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أفادت بعض التقارير أن نادي تشيلسي يجهز مبلغ كبير لضم جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ارتبط اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بقوة مع ليفربول ومانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة ، في حين يعتقد أن تشيلسي يعد خطوة قياسية للأندية الدولية بعد رفع حظر النقل.

ومع ذلك ، فقد ادعى زورق أنه "لا يوجد سيناريو" حيث يمكن السماح للمراهق بمغادرة بوروسيا دورتموند في منتصف الموسم.

سجل سانشو تسع مرات وسجل 10 تمريرات حاسمة في 20 مباراة مع دورتموند خلال حملة 2019-20.

العلاقة المهاجم مع ناديه قد انهارت في الأسابيع الأخيرة ، على الرغم من استمرار التكهنات المحيطة بمستقبله في ألمانيا.

يعيد موهبة دورتموند سانشو أحد الخيارات في اتمام الصفقة  خلال الميركاتو الشتوي وأن يظل معاراً إلى الفريق الالماني حتي نهاية الموسم بعد توقيعه لتشيلسي، وهو نفس شروط التي اتفق عليها البلوز مع دورتموند لضم كريستيان بوليسيتش في الانتقالات الشتوية الماضية.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد سانشو تشيلسي

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