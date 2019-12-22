عرض خرافي.. تحرك ناري من تشيلسي لضم سانشو

أفادت بعض التقارير أن نادي تشيلسي يجهز مبلغ كبير لضم جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو في الانتقالات الشتوية المقبلة.





ارتبط اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بقوة مع ليفربول ومانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة ، في حين يعتقد أن تشيلسي يعد خطوة قياسية للأندية الدولية بعد رفع حظر النقل.





ومع ذلك ، فقد ادعى زورق أنه "لا يوجد سيناريو" حيث يمكن السماح للمراهق بمغادرة بوروسيا دورتموند في منتصف الموسم.





سجل سانشو تسع مرات وسجل 10 تمريرات حاسمة في 20 مباراة مع دورتموند خلال حملة 2019-20.





العلاقة المهاجم مع ناديه قد انهارت في الأسابيع الأخيرة ، على الرغم من استمرار التكهنات المحيطة بمستقبله في ألمانيا.



