كورة اون لاين KSA Sport مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ronaldo» هدف رونالدو رابط يوفنتوس HD

يوفنتوس أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس السوبر برصيد "8 ألقاب"، يليه ميلان بـ"7 ألقاب"، ثم الإنتر بـ"5 ألقاب"، فيما حصل لاتسيو على اللقب في 4 مناسبات.





ويبحث يوفنتوس عن رد إعتباره أمام لاتسيو بعدما تذوق مرارة الهزيمة في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في السابع من ديسمبر الجاري بملعب "الاولمبيكو" بنتيجة 1 – 3 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو" بجانب إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.





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كما يبحث يوفنتوس عن الثأر من الهزيمة التي تلقاها في 2017، عندما خسر لقب السوبر الإيطالي أمام لاتسيو على ملعب "الأولمبيكو" بنتيجة 3 – 2، في حين يبحث لاتسيو عن مواصلة تفوقه على يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي والحصول على بطولة كأس السوبر.





وتعد هذه المرة الخامسة التي يلتقي فيها يوفنتوس مع لاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي، وتمكن كل فريق من حصد البطولة مرتين، حيث حصل يوفنتوس على اللقب أمام لاتسيو عامي 2013 و2015، فيما فاز لاتسيو عامي 1998 و2017.















