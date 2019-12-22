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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش توتنهام YALLA ONLINE

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم YALLA SHOOT PLUS, تابع مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت يلا كورة، متابعة مباراة توتنهام وتشيلسي يلا شوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.

 

وسيكون ملعب توتنهام بالعاصمة لندن شاهداً على مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي توتنهام KORA STAR ، وضيفه تشيلسي ، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب توتنهام وتشيلسي قبل مواجهة اليوم

تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.

 

هذا ويحتل تشيلسي LIVE7HD لمركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة.

 

تشكيل توتنهام لمواجهة تشيلسي

تابع على الهواء مباشرة مباراة توتنهام وتشيلسي دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.

 

وومن المتوقع أن يخوض جوزية مورينيو المباراة بالتشكيل التالي.

جادزينجا

فيرتونخين – ألديرفيلرد – سانشيز – أورييه

داير – سيسوكو

سون – ألي – مورا

كين

 

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل تشيلسي

كيبا

جيمس – روديجير – زوما – إيمرسون

كانتي – جورجينيو – كوفاسيتش

ويليان – أبراهام – بوليسيتش

 

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي والقنوات الناقلة

يمكنكم متابعة مباراة توتنهام وتشيلسي عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.

وتنطلق المباراة اليوم الأحد 22 ديسمبر في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي.


لمشاهدة مباراة توتنهام اضغط هنا

 

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