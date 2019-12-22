Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يحتضن ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض" في السابعة إلا ربع مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقى يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي.

وتقام مباراة كأس السوبر الايطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وأن إستضاف ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة" النسخة الماضية من المسابقة والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويخوض يوفنتوس الملقب بـ"البيانكونيري"، مباراة كأس السوبر بإعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو"، فيما توج لاتسيو بطلاً لمسابقة الكأس.


«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر      



Advertisements

أخبار تهمك

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 9 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ يوم

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ 9 دقائق

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 7 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status