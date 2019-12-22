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يلا شووت MATCH Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش السوبر الايطالي قناة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى يوفنتوس مع لاتسيو فى منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، في منافسة يرغب كلا من الفريقين فى التتويج باللقب البطولة الايطالية.

يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.

بطولة كأس السوبر الإيطالي
مباراة يوفنتوس مع لاتسيو
Juventus vs Lazio
توقيت الساعة السابعة الا الربع مساء بتوقيت في القاهرة
توقيت الساعة الثامنة الا الربع مساء بتوقيت في مكة


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