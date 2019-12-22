يلا شووت MATCH Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش السوبر الايطالي قناة

يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى يوفنتوس مع لاتسيو فى منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي، في منافسة يرغب كلا من الفريقين فى التتويج باللقب البطولة الايطالية.





يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.





بطولة كأس السوبر الإيطالي

مباراة يوفنتوس مع لاتسيو

Juventus vs Lazio

توقيت الساعة السابعة الا الربع مساء بتوقيت في القاهرة

توقيت الساعة الثامنة الا الربع مساء بتوقيت في مكة







