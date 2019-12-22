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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 22/12/2019
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 22-12-2019.
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، عن تفاصيل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بأسعار عائد منخفضة والتي تم تخصيص مبلغ لها 50 مليار جنيه.
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حجم المستحقات غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها بلغ نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، منهم 5.7 مليار جنيه للشركات القابضة، و11 مليار جنيه مديونية المؤسسات الصحفية القومية، و11 مليار جنيه بالهيئات العامة الاقتصادية.
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تدشين موقع إلكتروني جديد" www.badrwater.com " بمعرفة إدارة مياه الشرب بجهاز المدينة، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه والاستعلام عن الفواتير على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على توفير الوقت والجهد والمشقة على سكان المدينة بهذا الشكل التقني.
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال توقيع عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات - وكيل شركة يوتونج الصينية والتي تعد من كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات.
أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر جاءت بين أفضل 9 مواقع عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود للأسواق الأوروبية للعام الثالث على التوالي وذلك طبقاً لتقرير(جارتنر).
قالت وزارة الاتصالات إنه في انشاء أول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى اطلاق اكاديمية انترنت الاشياء والتي تشمل معمل انترنت الاشياء تم إنشائه في معهد تكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي.
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تشغل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات والاستثمارات في الشركات الناشئة؛ طبقا لتقرير ماجنيت الخاص برصد صفقات واستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩.
علقت رانيا المشاط على توليها منصب وزير التعاون الدولى خلفًا لسحر نصر قائلة: "عند اختيارك للعمل العام، فإنك تخدم حيث الحاجة إليك".
أقر مجلس النواب اليوم الأحد التعديل الوزراي الجديد الذي شمل تغير بعض الحقائب الوزارية ومن ضمنها حقيبة التجارة الصناعة التى تولت رئاستها الدكتورة نيفين جامع خلفًا للمهندس عمر نصار الوزير السابق
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم زيادة متوسط سرعة الانترنت فى مصر إلى 18 ميجابت/ ثانية خلال نوفمبر الماضي، وذلك في إطار العمل من أجل الوصول إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية بنهاية ديسمبر 2019.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، جاء هذا مع موافقة النواب بجلسته اليوم على تعديل وزارى.
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