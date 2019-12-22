نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 22/12/2019

أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، عن تفاصيل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بأسعار عائد منخفضة والتي تم تخصيص مبلغ لها 50 مليار جنيه.

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حجم المستحقات غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها بلغ نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، منهم 5.7 مليار جنيه للشركات القابضة، و11 مليار جنيه مديونية المؤسسات الصحفية القومية، و11 مليار جنيه بالهيئات العامة الاقتصادية.

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تدشين موقع إلكتروني جديد" www.badrwater.com " بمعرفة إدارة مياه الشرب بجهاز المدينة، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه والاستعلام عن الفواتير على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على توفير الوقت والجهد والمشقة على سكان المدينة بهذا الشكل التقني.









توقيع عقد تجميع 105 أتوبيسات بالشركة الهندسية للسيارات شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال توقيع عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات - وكيل شركة يوتونج الصينية والتي تعد من كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات.



