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أتالانتا يسحق ميلان بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:07 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حقق فريق أتالانتا فوز عريق على نظسره اي سي ميلان درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليهبخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف أتالانتا أليخاندرو جويمز في الدقيقة العاشرة وماريو بازاليتيش في الدقيقة 61 وجوسيب إيليشيش (هدفين) في الدقيقتين 63 و72 ولويس مورييل في الدقيقة 84.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.
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