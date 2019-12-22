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"الثقافة" تعلن فتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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فتحت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair.

وقالت وزارة الثقافة، إن مدة التسجيل تستمر شهراً، وذلك ابتداءً من اليوم حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

هذا وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل 2020م؛ حيث تعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تُترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في المجالات كافة.

وزارة الثقافة السعودية
هي الوزارة المشرفة على القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية، كانت تابعة لوزارة الإعلام ثم انفصلت عنها لتصبح وزارة مستقلة بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عام 2018، يترأسها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وتهدف إلى تطوير وتنشيط صناعة العمل الثقافي في السعودية وجعلها داعمًا للاقتصاد في المملكة.

وأطلقت الوزارة في مارس 2019، استراتيجيتها العامة التي تحوي 27 مبادرة ومنها تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وإنشاء صندوق "نمو" الثقافي، إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، تطوير المكتبات العامة، وإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى جانب رعاية المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية".

معرض الرياض الدولي للكتاب
كان يقام في شهر مارس من كل عام لمدة عشرة أيام في مركز المعارض بمدينة الرياض، تحت إشراف وتنظيم وزارة الإعلام، وبعد انفصال الثقافة عن الإعلام في وزارة مستقلة، آلت إدارة المعرض إلى وزارة الثقافة التي أعلنت إقامة المعرض في شهر أبريل ابتداء من العام 2020.

ويعد معرض الرياض أحد أكبر المهرجانات الثقافية في المملكة، وفي عام 1437هـ أقيم المعرض برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وبمشاركة مليون و200 ألف عنوان كتاب من دول عربية وأجنبية، ومن خلال أكثر من 500 دار نشر، إلى جانب الأجنحة الرسمية لعدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المهتمة بالثقافة والكتاب
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الكلمات المفتاحية

معرض الرياض الدولي للكتاب الرياض الثقافة

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