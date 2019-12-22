أمير صلاح ينضم لفريق مسلسل "ختم النمر"



ومن المقرر عرض المسلسل في يناير المقبل، حيث ينتمي إلى نوعية أعمال الـ"45" حلقة للعرض في الموسم الشتوي .



وأمير صلاح هو ممثل ومغني ومخرج مسرحي مصري، يعد واحد من مؤسسي فريق بلاك تيما وحقق معهم نجاحات واسعة، إلا أن شهرته ارتفعت وتيرتها على خلفية الدور الذي أداه في فيلم "ألف مبروك"، مع النجم أحمد حلمي كسائق سيارة أجرة، ما منحه مدخلا جيدا للمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام.



حاز صلاح على جائزة أحسن مخرج لمدة عامين وأحسن ممثل لأربع سنوات في فريق التمثيل بالجامعة وهو من الفنانين حاصدي الجوائز فقد حصل على أكثر من جائزة عن أدواره السينمائية منها جائزة أحسن ممثل دور أول في المهرجان القومي للسينما ٢٠١٧ عن دوره في فيلم نوارة بطولة منة شلبي.

تعاقد الفنان أمير صلاح الدين، عضو مؤسس فريق بلاك تيما، على المشاركة في مسلسل "ختم النمر"، وهو إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك صلاح مع كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، وآخرون.