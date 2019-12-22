Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة انضمام عبد الله الحمدان إلى الهلال

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:04 م
Advertisements
عبد الله الحمدان
عبد الله الحمدان
أميرة فطيم
Advertisements


أوضح خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، حقيقة ما يتم تداوله حول انضمام المهاجم الشاب عبدالله الحمدان إلى فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال البلطان في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يقال عن انتقال الحمدان إلى الهلال شائعات وأكاذيب".

وكانت قد زعمت بعض التقارير الصحفية تقديم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عرضا مغريا يتخطي الـ25 مليون ريال إلى الحمدان لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم، وذلك بعد تألقه رفقة المنتخب السعودي في منافسات كأس الخليج العربي، "خليجي 24".

وكان عبد الله الحمدان قد توج رفقة الأخضر بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ضد، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على العنابي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما قبل نهائي كأس الخليج.

وبتواجد فريق الشباب في المركز العاشر من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 22 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 20 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status