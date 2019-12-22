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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
الفجر الرياضي
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يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإسباني اليوم الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت كصروتمام الساعة 11:00 بتوقيت السعودية.

ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء للفوز والحصول على الثلاث نقاط للوصول إلى نفس عدد نقاط برشلونة الذي كان يتقاسم معه الصدارة بفارق عدد الاهداف، ويمتلك الميرنجي في رصيده حالياً 36 نقطة، في حين يتربع البلوجرانا على عرش الصدارة بواقع 39 نقطة.

سيختتم المرينجي مباراياته في عام 2019 على أرضه السنتياجو بيرنابيو في الدوري الأسباني أمام أتلتيك بلباو مساء الأحد ويحتل لوس بلانكوس رصيده من النقاط بينما يتصدر برشلونة قمة الترتيب في مباريات نهاية الأسبوع ، بينما يحتل بلباو المركز السابع برصيد 27 نقطة ليظهر لجهودهم هذا الموسم وحظي فريق مدريد بفرصة للتغلب على برشلونة في الجولة الماضية عندما سافر إلى كامب نو مساء الأربعاء ، لكن أول مباراة كلاسيكو في 2019-20 انتهت بالتعادل السلبي.

سجل ريال مدريد 10 انتصارات وستة تعادلات وهزيمة واحدة وجمع خلالها 36 نقطة لديهم ثاني أفضل سجل دفاعي مشترك في الدوري هذا الفصل ، في حين أن أدائهم في كامب نو يوم الأربعاء من شأنه أن يعطي مشجعيه الكثير من الثقة في عطلة الشتاء ، كما لم يهزم مدريد على ملعب برنابيو في جميع المسابقات هذا الموسم ، في حين أنه فاز بستة من مباريات الدوري السبعة الأخيرة على أرضه ، مما يدل على حجم المهمة التي تواجه بلباو.

كان فريق بلباو في مباراة كوبا ديل ري يوم الخميس ، مسجلا انتصارا 3-0 على فريق تيرسيرا الانجليزي. لقد حصلوا فقط على نقطة من آخر مباراتين في الدوري ، رغم أنهم خسروا أمام ريال بيتيس قبل أن يقاموا في ملعبه مع إيبار في نهاية الأسبوع الماضي.

يحتل فريق أتليتكو بلباو حالياً المركز السابع في الدوري الإسباني ، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى لقد خسروا فقط أربعة من 17 مباراة في الدوري ، وسوف يتطلعون إلى تحدي دوري أبطال أوروبا.

لم يحقق اتليتكو بلباو أي فوز  في الدوري في برنابيو منذ فبراير 2005 ، وهو طلب كبير على الزي الباسك للتغلب على الزي زيدان ليلة الأحد.
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