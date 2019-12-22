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0.5 % نمو في أرباح قطاع الاتصالات في الصين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:46 م
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الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
وكالات
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قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الأرباح المجمعة من صناعة الإتصالات بلغت 1.2 تريليون يورو "171.4 مليار دولارخلال العام الجاري بزيادة 0.5 بالمئة مقارنة مع العام السابق بحسب وكالة الانباء "شينخوا".

وأاشارت بيانات الوزارة إلي زيادة عدد مستخدمي الهواتف الخلوية بنحو2.7 بالمئة على أساس سنوي ليسجل 1.6 مليار بنهاية الشهر الماضي، وسجل عدد مشتركي شبكة الجيل الرابع 1.28 مليار مستخدم يستحوذون على نسبة 79.7 بالمئة من مستخدمي الهواتف المحمولة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات الجيل الرابع

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