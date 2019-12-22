سوق الأسهم السعودية يغلق جلسة اليوم عند مستوي 8300.73 نقطة





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 9.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8300.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.66% خاسرًا 181.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.74 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية ، علي عدد 173.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 141 شركة، فيما تراجعت 48 شركة.









وعن القطاعات الأكثر تداولاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد ارتفع 17 قطاعًا على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.72%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%.













أما عن الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم ، فقد جاء سهم "الفخارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم أمانة للتأمين نسبة 10%، ثم وفرة بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.48% ثم تعليم ريت بنسبة 2.44%، ثم المراكز بنسبة 2.32