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نسرين طافش تستعد لـ"طاقة نجاح" فبراير المقبل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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نسرين طافش
نسرين طافش
الفجر الفني
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تستعد النجمة نسرين طافش، لمؤتمر "طاقة نجاح" والمقرر له في الأول من فبراير المقبل من 2020، مع مدربة التنمية البشرية هندة محمد، والدكتورة سمية الناصر، في الجزائر العاصمة.

 

وقد سبق ونظم في شهر يناير الماضي مؤتمر الروح الأول في الجزائر العاصمة، حيث ألقت المحاضرة النجمة نسرين طافش والتي تحدثت عن أسرار رفع مستوى الوعي عند الفرد في باب العلاقات المحيطة بها، وكيفية التعامل مع من يحاول إحباط الرفد.

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